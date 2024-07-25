Польща надасть Україні новий, 45-й пакет військової допомоги. До нього увійде значна кількість боєприпасів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів експосол України в Польщі, нині посол України у Чехії Василь Зварич.

За його словами, з початку 2022 року Польща надала 44 пакети різних видів озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Загальна вартість різноманітної допомоги Збройним силам України, включно з медичними засобами, перевищила 4 мільярди доларів США.

“У процесі реалізації тепер перебуває 45-й пакет, який складається, зокрема, із значної кількості боєприпасів для України”, – зазначив Зварич.

Дипломат зауважив, що Польща бере участь майже у всіх коаліціях, спрямованих на зміцнення обороноздатності України, а в деяких, таких як коаліція бронетанкових сил, вона є лідером.

Зварич також нагадав, що Польща уже передала Україні 10 літаків МіГ-29 і “працює над можливістю додаткового підсилення Повітряних сил України своїми літаками”.

“Ми маємо розуміння коли й за яких умов це може відбутися, і працюємо над цим разом з Польщею та іншими країнами-членами НАТО”, – резюмував посол.