На кордоні з Білоруссю Польща розпочала будівництво фортифікаційних споруд. Про це заявляє Дональд Туск.

Про це Туск повідомив під час візиту на Підляшші.

Прем’єр-міністр зазначив, що потреба у зміцненні кордону виникла через тиск, який здійснює режим президента Лукашенка, а також через зростання загрози внаслідок агресії Росії проти України та невизначеної геополітичної ситуації.

“Ми розпочали інтенсивну роботу над сучасними фортифікаційними спорудами, і ці укріплення в багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу”, – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що кордон між Польщею та Білоруссю є унікальним місцем через тиск нелегальної імміграції.

“Це не лише внутрішній кордон Польщі, але й кордон ЄС. Тому я не маю жодного сумніву, що вся Європа повинна буде – і я знаю, що ми це отримаємо – інвестувати у свою безпеку, інвестувати у східний кордон Польщі і в безпеку нашого кордону”, — сказав польський глава уряду.

Як підкреслив він, важливо покращити не лише технічну інфраструктуру, але й забезпечити краще обладнання для кожного солдата та офіцера на кордоні. Усі мають бачити, що вони знаходяться в центрі уваги та підтримки польської держави, щоб усі завжди могли пишатися тим, як виглядає служба тут. Їхня мета – показати світові, що на кожному польському кордоні солдати представляють найвищий рівень і найвищу жертовність.

Він повідомив командувачам Генерального штабу, що не існує жодних обмежень щодо ресурсів, коли мова йде про безпеку Польщі.

“Так само, як ми вже давно вирішили, що не будемо економити на безпеці, коли думаємо про оснащення солдатів польської армії найсучаснішою зброєю, так само не буде ніяких обмежень, коли мова йде про охорону кордону та інші служби. Прикордонна служба і поліція можуть і зможуть розраховувати на нас і в майбутньому”, — запевнив Туск.