Про це йдеться у “Польсько-німецькому плані дій”, ухваленому за результатами міжурядових консультацій, проведених 2 липня у Варшаві.

“Польща та Німеччина співпрацюватимуть для збільшення практичної військової підтримки України”,- вказується в документі.

Зокрема, обидві країни візьмуть участь у створенні об’єднаного центру НАТО-Україна з аналізу, навчання та освіти (JATEC) у Бидгощі. Вони також мають намір співпрацювати в різних міжнародних коаліціях з підтримки України.

“Ми співпрацюватимемо, щоб забезпечити ефективність нової ролі НАТО з координації підтримки України, а також ефективність відповідного інструментарію ЄС (Фонду допомоги Україні, Місії ЄС з військової допомоги Україні – EUMAM Ukraine, здійсненні спільних закупівель)”,- йдеться у документі.

Крім того, Варшава і Берлін координуватимуть свою роботу в межах Контактної групи з питань оборони України (UDCG) та різних інструментів ЄС.

“Ми шукатимемо можливості для співпраці в кожному обґрунтованому випадку та в кожній сфері запропонованої підтримки, включаючи постачання озброєння, навчання та обслуговування”,- йдеться у польсько-німецькому плані дій.

Як наголошується, сторони продовжуватимуть зміцнювати співпрацю на урядовому рівні стосовно надання військової підтримки Україні, зокрема, у контексті обміну досвідом щодо технічного обслуговування і ремонту танків Leopard 2, які було передано Україні.

“Польща та Німеччина також прагнутимуть оптимізувати ремонт і технічне обслуговування танків Leopard 2 у контексті потреб України, що виникли внаслідок безправної загарбницької війни Росії”, – зазначається в документі.

У спільному плані дій підкреслюється, що неспровокована й незаконна загарбницька війна Росії проти України та загроза, яку вона становить безпеці євроатлантичної зони, є “одним з найбільших випробувань для нашого покоління”.

“Тому ми повинні запобігти провалу нашої відповіді на неї, оскільки в інакшому випадку вона пошириться далеко за межі України. Щоб протидіяти цьому, ми поглиблюватимемо співпрацю щодо можливостей і масштабів нашої реакції на виклики, спричинені нападом Росії на Україну, як на двосторонній основі, так і в рамках ЄС і НАТО”, – наголошують обидві країни.

Як констатують у Варшаві і Берліні, загарбницька війна Росії “докорінно змінила відносини з Москвою”.

“Росія становить найпрямішу загрозу євроатлантичній безпеці”, – вказується в документі.

Також Польща і ФРН виступають за суворе дотримання санкцій проти Росії “та спільну підготовку пропозицій щодо нових обмежувальних заходів, поки РФ не припинить агресію проти України”. Крім того, обидві країни “рішуче налаштовані” щодо використання прибутків з активів РФ за кордоном для подальшої підтримки України.

Обидві країни також вітають офіційне відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною й Молдовою та підтримують “негайне відкриття” переговорів з ключових питань з обома країнами.

У документі наголошується, що НАТО підтримуватиме Україну у здійсненні необхідних реформ на її шляху до майбутнього членства.