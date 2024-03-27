Заступник міністра закордонних справ Польщі, Анджей Шейна, заявив, що Варшава хоче підписати протокол про розбіжності між Україною та Польщею під час майбутньої зустрічі урядів обох країн.

Про це повідомляє PAP.

Він наголосив на тому, що хоча основною темою обговорень будуть питання військової та економічної співпраці, важливо також вирішити певні розбіжності між двома країнами, а також “певні історичні питання”.

“Потрібно буде чесно сказати, де ми можемо допомогти, а де потрібно скласти протоколи розбіжностей. Найбільшою помилкою уряду “Права і справедливості” було те, що він обманював поляків і, напевно, самих себе, що не було проблем, наприклад, з сільськогосподарською продукцією”, — сказав польський урядовець.

Шейна зазначив, що під час зустрічі будуть обговорюватися також питання вступу України до Європейського союзу, оскільки Україна вже перебуває на просунутому етапі переговорів.

Він підкреслив готовність Польщі допомогти Україні в цьому питанні.

За словами Шейни, важливо визнати існуючі проблеми та шляхи їх вирішення, а не приховувати їх, як це робилося раніше.

Він наголосив на необхідності чесного і відкритого діалогу між країнами та підписанні протоколів про розбіжності там, де це необхідно.

Також він підкреслив, що вирішення “певних історичних питань” може сприяти полегшенню атмосфери у відносинах між Польщею та Україною.

“Вони не є найважливішими сьогодні, але вони також дозволяють нам розрядити атмосферу у багатьох питаннях”, — зазначив pаступник міністра закордонних справ Польщі.