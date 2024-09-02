Про це повідомляє Financial Times.
Сікорський наголосив, що збивати російські ракети над Україною слід хоча б задля безпеки власних громадян. На його думку, це необхідно робити навіть попри можливий ризик ескалації.
“Я особисто вважаю, що якщо ворожі ракети наближаються до нашого повітряного простору, то їхнє збиття є законною самообороною. Адже, як тільки вони перетнуть наші кордони, зростає ризик, що хтось може постраждати від уламків,” – зазначив Сікорський.
Він також підкреслив, що членство в НАТО не звільняє кожну країну від обов’язку захищати свій повітряний простір: “Це наш конституційний обов’язок”.
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