Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

“Передача Україні решти польських МіГ-29 залежатиме від графіка постачання до Польщі літаків F-35, які мають їх замінити. Думаю, що це може зайняти приблизно пів року”, – підкреслив експерт.

Онишкевич оцінив підписану нещодавно у Варшаві безпекову угоду між Україною і Польщею, назвавши її доброю, адже вона має “значне практичне і політичне значення”.

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