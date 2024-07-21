Про це він сказав у коментарі Укрінформу.
“Передача Україні решти польських МіГ-29 залежатиме від графіка постачання до Польщі літаків F-35, які мають їх замінити. Думаю, що це може зайняти приблизно пів року”, – підкреслив експерт.
Онишкевич оцінив підписану нещодавно у Варшаві безпекову угоду між Україною і Польщею, назвавши її доброю, адже вона має “значне практичне і політичне значення”.
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