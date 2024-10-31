Президент Володимир Зеленський заявив, що Польща не передала Україні винищувачі МіГ, незважаючи на попередні обіцянки. Він пояснив, що виникли нові обставини, які перешкоджають цьому.

Про це президент заявив під час розмови з керівниками територіальних громад Закарпатської області.

“Ми дуже хотіли отримати від Польщі МіГи, але вони не могли нам їх передати, тому що їм не вистачало своїх. Ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, тобто як у наших балтійських друзів, які не мають своїх літаків, а мають таку місію. Ми домовилися про це, але після цього чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так”, – повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що ці літаки могли б захистити західні регіони України, зокрема Стрий, де розташоване газосховище. Він підкреслив, що Україна неодноразово просила збивати ракети, які прямують у бік Польщі, аби захистити важливий об’єкт газопостачання, від якого залежить країна, особливо взимку.

Однак польська сторона відповіла, що готова це робити лише за підтримки НАТО, а не самостійно.

Президент також звернув увагу на подвійні стандарти у сучасній війні, в якій союзницькі війська збивають іранські ракети над Ізраїлем, але не наважуються збивати російські ракети та дрони, що летять у напрямку країн-членів Альянсу.