Про це президент заявив під час розмови з керівниками територіальних громад Закарпатської області.
“Ми дуже хотіли отримати від Польщі МіГи, але вони не могли нам їх передати, тому що їм не вистачало своїх. Ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, тобто як у наших балтійських друзів, які не мають своїх літаків, а мають таку місію. Ми домовилися про це, але після цього чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так”, – повідомив Зеленський.
Президент зазначив, що ці літаки могли б захистити західні регіони України, зокрема Стрий, де розташоване газосховище. Він підкреслив, що Україна неодноразово просила збивати ракети, які прямують у бік Польщі, аби захистити важливий об’єкт газопостачання, від якого залежить країна, особливо взимку.
Однак польська сторона відповіла, що готова це робити лише за підтримки НАТО, а не самостійно.
Президент також звернув увагу на подвійні стандарти у сучасній війні, в якій союзницькі війська збивають іранські ракети над Ізраїлем, але не наважуються збивати російські ракети та дрони, що летять у напрямку країн-членів Альянсу.
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