Водночас міністр Радослав Сікорський не уточнив, якою саме буде роль польських військ.

Польща не повинна виключати відправку військ в Україну, заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський в інтерв’ю Gazeta Wyborcza.

Відповідаючи на запитання, чи готова Польща відправити війська в Україну, Сікорський сказав:

«Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів».

Союзники, які обіцяють Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно для відбиття російської агресії, вони в цілому виключили можливість відправки військових в країну.