Польща не повинна виключати відправку військ в Україну, заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський в інтерв’ю Gazeta Wyborcza.
Відповідаючи на запитання, чи готова Польща відправити війська в Україну, Сікорський сказав:
«Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів».
Союзники, які обіцяють Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно для відбиття російської агресії, вони в цілому виключили можливість відправки військових в країну.
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