Згідно з інформацією на офіційній сторінці Facebook посольства України у Польщі , громадяни України, які отримали тимчасовий захист у Польщі на основі Спеціального закону від 12 березня 2022 року, тобто отримали номер PESEL зі статусом UKR, станом на 18 січня 2024 року можуть перебувати у Польщі на підставі цього статусу до 4 березня 2024 року.

Також зазначається, що відповідно до інформації, розміщеній на офіційній сторінці Управління до Справ іноземців, продовження терміну дії довідок про користування тимчасовим захистом не означає продовження терміну дії тимчасового захисту громадян України: PESEL зі статусом UKR.