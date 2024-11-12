Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула, пише Rzeczpospolita.
“Ні. Наша і союзницька позиція зрозуміла. Ми не будемо цього робити”, — сказав Кукула
За його словами, відповідальність Польщі за захист повітряного простору обмежується її кордонами.
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