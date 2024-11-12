Польща не буде збивати російські ракети та безпілотники, що летять над територією України.

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула, пише Rzeczpospolita.

“Ні. Наша і союзницька позиція зрозуміла. Ми не будемо цього робити”, — сказав Кукула

За його словами, відповідальність Польщі за захист повітряного простору обмежується її кордонами.