Українські вантажівки без дозволів на міжнародні перевезення більше не можуть в'їжджати в Польщу.

Про це інформує Державна митна служба.

З 1 липня 2024 року польська сторона призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів без дозволів на міжнародні перевезення через пункти пропуску. Це стосується лише транспорту без ліцензій ЄКМТ, які є необхідними для міжнародних перевезень.

“З 00:00 год. 1 липня 2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в’їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ)”, – повідомляє служба.

Інші пункти пропуску на кордоні працюють у звичайному режимі. Україні було видано лише 5500 дозволів на перевезення ЄКМТ на 2024 рік.