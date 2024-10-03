Міністерство закордонних справ Польщі підтримує план Українського інституту національної пам'яті розпочати пошуки жертв Волинської трагедії. Водночас польська сторона зазначила, що «очікують не планів, а рішень».

Про це заявив речник польського МЗС Павел Вронський, цитує PAP.

Він назвав заяву від УІНП «хорошою інформацією та кроком у правильному напрямку», що потребує підтвердження у вигляді конкретного рішення.

«Міністр [закордонних справ] Радослав Сікорський у переговорах з українськими партнерами неодноразово наголошував, що ми очікуємо не планів, а рішення», — пояснив Вронський.

Речник польського МЗС також зазначив, що Сікорський розглядає питання ексгумації жертв Волинської трагедії «не як політичну суперечку, а як заклик до української сторони зробити цивілізований і християнський жест пам’яті».

Нещодавно в УІНП повідомили, що у 2025 році планують розпочати пошукові роботи жертв Волинської трагедії на Рівненщині. Це рішення стало відповіддю на звернення громадян Польщі.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що без вирішення питання Волинської трагедії Україна не зможе приєднатися до ЄС. Водночас президент Анджей Дуда критично оцінив такі заяви, назвавши їх такими, що «йдуть у річищі політики Володимира Путіна».

Під час візиту до Польщі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив готовність України до обговорення питання Волинської трагедії.