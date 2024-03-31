Польща та союзники вранці, 31 березня, активізували літаки задля забезпечення безпеки польського повітряного простору. Таке рішення було прийнято через підліт російських ракет до прикордоння країни.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі X.

Що варто знати

У ОК ЗСУ Польщі пояснили, що рішення про підняття літаків прийняли у зв’язку з інтенсивною активністю російської авіації задля ракетної атаки по Україні.

“Звертаємо вашу увагу, що в повітряному просторі Польщі чергують літаки, що може бути пов’язано з підвищеним рівнем шуму, особливо в південно-східній частині країни. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з ракетними ударами по об’єктах, розташованих на території України. Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Управління РП веде постійний моніторинг ситуації”, — йдеться у повідомленні.