Напружена ніч для ППО в Польщі через обстріли Росією. Сили оборони Польщі повідомляють про масовану ракетну атаку, яка також зачепила прикордонні регіони з Україною.

Про це пише оперативне командування Збройних сил Польщі.

Польща підняла свою авіацію під час російської атаки на Україну в ніч на 1 червня. Вранці вони оголосили про “дуже напружену ніч” для своєї протиповітряної оборони. За словами представників Сил оборони Польщі, масована ракетна атака російської авіації дальнього радіуса дії охопила всю територію України, включаючи прикордонні регіони з Польщею.

“Це була довга і напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі”, — йдеться в повідомленні.

Тому, вони підкреслили, що для захисту своєї території Польща піднімала у повітря свою та союзницьку авіацію, попереджаючи про можливий додатковий шум у північно-східних регіонах країни.

Зранку було заявлено, що коли загроза ракетних ударів зменшилася, авіація припинила свою діяльність у повітряному просторі Польщі, а розгорнуті сили та засоби повернулися до звичайної оперативної роботи.