Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.
“Увага, у зв’язку з черговим масованим ударом Російської Федерації по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація”, – зазначено в заяві командування.
Оперативний командувач задіяв усі доступні сили, включаючи чергові пари винищувачів, які піднято в повітря, а також наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження.
“Всі заходи спрямовані на забезпечення безпеки територій, прилеглих до зони потенційної загрози”, – підкреслили в заяві.
Польська сторона продовжує уважно моніторити ситуацію. Підпорядковані сили залишаються у повній бойовій готовності, щоб оперативно реагувати на будь-які загрози.
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