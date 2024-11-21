У відповідь на масований ракетний обстріл території України з боку Росії, Польща активізувала свою авіацію. Зранку четверга польські та союзницькі винищувачі F-16 підняли в небо для забезпечення захисту повітряного простору країни.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

“Увага, у зв’язку з черговим масованим ударом Російської Федерації по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація”, – зазначено в заяві командування.

Оперативний командувач задіяв усі доступні сили, включаючи чергові пари винищувачів, які піднято в повітря, а також наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження.

“Всі заходи спрямовані на забезпечення безпеки територій, прилеглих до зони потенційної загрози”, – підкреслили в заяві.

Польська сторона продовжує уважно моніторити ситуацію. Підпорядковані сили залишаються у повній бойовій готовності, щоб оперативно реагувати на будь-які загрози.