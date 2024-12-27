Використовуючи своє головування в Раді ЄС, Польща має намір зосередитися на зменшенні імпорту російського скрапленого газу та ядерних технологій.

Про це повідомляє Politico.

Майже через три роки після початку повномасштабної агресії Росії в Україні, країни ЄС все ще продовжують купувати значні обсяги російської нафти та газу, що забезпечує Кремль фінансами. Польща, як один із головних союзників України, прагне змінити цю ситуацію, використовуючи своє головування в ЄС з січня 2025 року.

“Ми маємо великі сподівання на польське головування в Раді. Поляки та українці щоденно працюють разом, формуючи спільне майбутнє, тому ми очікуємо продовження співпраці у цій важливій сфері”, – заявив Владислав Власюк, координатор санкцій та радник президента України Володимира Зеленського.

Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі, давно закликає до найширших можливих санкцій проти Росії. Під час свого головування Польща планує лобіювати посилення обмежень на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) та ядерних технологій.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, розташованого в Гельсінкі, країни ЄС витратили понад 200 мільярдів євро на закупівлю російської нафти та газу з початку вторгнення в Україну. Хоча деякі обмеження, такі як ембарго на морські перевезення сирої нафти, вже введені, існують суттєві лазівки, що дозволяють продовжувати імпорт.

Очікується, що новий єврокомісар Дан Йоргенсен представить у 2025 році план поступового відмовлення від залежності від російського палива. Серед можливих кроків – жорсткіші обмеження на реекспорт російського СПГ, які мають набути чинності наступного року.

Проте значний спротив ініціативам може надходити від Угорщини, уряд якої виступає категорично проти санкцій у ядерній енергетиці через співпрацю з російською компанією “Росатом”.

“Ми не допустимо, щоб плани включення ядерної енергетики до санкцій були реалізовані”, – заявив угорський прем’єр Віктор Орбан.

Як компроміс, деякі дипломати пропонують заборонити нові спільні проєкти з “Росатомом”, що дозволить поступово зменшити залежність від російської ядерної промисловості без прямого конфлікту з Будапештом.

Додатковий виклик для Польщі може створити можливе повернення Дональда Трампа на пост президента США, який планує збільшити експорт американського СПГ до Європи. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уже заявила, що це може стати стимулом для зменшення російського експорту газу.

“Чому б не замінити російський газ на американський СПГ, який є дешевшим для нас і знижує наші енергетичні витрати?”, – зазначила вона на саміті в Будапешті.

Попри всі виклики, польське головування може стати важливим етапом у посиленні санкцій проти Росії та скороченні енергетичної залежності Європи від Кремля.