Польща вирішила посилити свою армію, закупивши безпілотники Warmate, які продемонстрували високу ефективність під час конфлікту в Україні. Цю інформацію підтвердило Міністерство оборони Польщі.

Агентство з закупівлі озброєнь Польщі уклало угоду з виробником дронів Warmate, що передбачає постачання цих безпілотних літальних апаратів до збройних сил країни. Угода, термін дії якої закінчується у 2035 році, передбачає придбання близько тисячі комплектів БПЛА.

«Сьогодні ми підписали контракт на закупівлю баражуючих боєприпасів, які продемонстрували свою ефективність в Україні», – зазначив заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда.

Ці баражуючі боєприпаси призначені для виявлення та знищення легкоброньованих цілей або піхоти противника, в залежності від типу бойової частини, що використовується.

Дрони Warmate можуть функціонувати як автономні системи, які можуть переносити солдати, або як частина озброєння, інтегрована в транспортні засоби. БПЛА обладнані модулями управління, що дозволяють автоматизувати більшість етапів польоту та підтримувати оператора під час наведення на ціль.

Віцепрем’єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, присутній на церемонії підписання угоди, підкреслив, що Польща використовує український досвід для оснащення своєї армії сучасними технологіями.

Дрони Warmate вперше надійшли на озброєння Збройних сил України у вересні 2022 року, і їх закупівля була здійснена за рахунок донатів українців.