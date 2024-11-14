Польща посилила свої прикордонні війська новими танками K2 південнокорейського виробництва, розмістивши їх у 9-й бронетанковій кавалерійській бригаді в місті Бранево, розташованому неподалік кордону з Калінінградською областю Росії.

Про це заявила речниця 16-ї Поморської механізованої дивізії, майор Магдалена Косцинська в коментарі для PAP.

Зазначається, що до підрозділу вже надійшла перша партія танків K2 Black Panther, які доставили на спеціальних автопричепах.

Протягом дня представники польських збройних сил та південнокорейської сторони мають завершити офіційні процедури для прийняття танків до лав польської армії.

“Наступним кроком буде оснащення танків необхідними системами, які використовуються в польських збройних силах, включно з комунікаційними засобами”, – зазначила Косцинська.

Танки K2 відомі своєю передовою технологією, яка включає активну систему захисту, що ефективно захищає від ракетних та протитанкових атак.

Їхня мобільність дозволяє здійснювати швидкі маневри на важкій місцевості, наприклад, на болотах чи пісках, що робить їх універсальними в різних бойових умовах. Сучасні системи наведення та точного ведення вогню гарантують їхню високу ефективність.

Польща отримала першу партію з семи танків, і наступна партія очікується до кінця року. У 9-й бригаді вже підготовлено вісім екіпажів, які пройшли навчання за підтримки інструкторів із 20-ї механізованої бригади.