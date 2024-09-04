Вранці 4 вересня польські військові підняли свою авіацію для моніторингу російської атаки на Україну.

Про це повідомляє Оперативне командування збройних сил Польщі.

“Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на західній території України”, — йдеться у повідомленні.

Водночас польські військові попередили про можливий підвищений рівень шуму у південно-східній частині країни через активність літаків у регіоні.

За даними оперативного командування, востаннє підвищена активність російської авіації дальнього радіуса дії була зафіксована в ніч з 1 на 2 вересня.