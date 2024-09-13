Польський уряд виділить 100 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.

Про це заявив голова польського МЗС Радослав Сікорський під час пресконференції у Києві.

За його словами, половину коштів буде надано вже цього року. Решту 50 млн євро Варшава виділить 2025-го.

Сікорський також визнав, що Польща затримала платіж до фонду закупівлі боєприпасів для ЗСУ, оскільки відповідального за координацію цього процесу чиновника було затримано за міжнародним ордером про арешт.

“Але ми вирішимо цю проблему, і переказ коштів відбудеться ще цього року”, – запевнив міністр.