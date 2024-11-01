Про це в інтерв’ю PolsatNews заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він зазначив, що уряд під керівництвом Дональда Туска “вніс пропозицію про оборонний кредит”. За словами Сікорського, така угода могла бути реалізована ще раніше: “Будь ласка, купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте”.

Також міністр прокоментував питання щодо можливості збивання російських ракет над Україною, підкресливши, що Польща прийматиме рішення спільно з НАТО.

Водночас він наголосив, що рішення ще не прийнято.