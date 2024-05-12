Про це повідомляє Генеральний штаб Війська Польського на сторінці у Facebook.
“У рамках навчальної Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні проводяться навчання українських військових. Навчальна діяльність на території Республіки Польща координується багатонаціональним загальновійськовим командуванням підготовки. У Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні беруть участь 24 європейські країни, які запропонували своїм інструкторам взяти участь у навчальних модулях, які реалізуються в Республіці Польща”, — йдеться у дописі.
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