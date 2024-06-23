Варшава вивчає, які наслідки матиме для економіки та місцевих громад закриття прикордонних переходів з Білоруссю.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24

На запитання, чи можемо ми щось вимагати від білоруської сторони, він відповів, що “у нас ще діють прикордонні переходи”.

“Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки та місцевих громад”, – йдеться у повідомленні очільника МЗС.

Він зазначив, що, наприклад, фіни закрили прикордонні переходи з Росією і “катання закінчилося”.

Сікорський також підкреслив, що те, що відбувається на нашому східному кордоні, “наразі є повністю контрольованою операцією російських і білоруських служб”.

За його словами, що особливо вражає, що ці люди проходять інструктаж офіцерів білоруської держави, як вдарити польського солдата, польського прикордонника, навіть коли хлопці в жилетах. Він наголосив, що це абсолютно неприйнятно.

Сікорський зазначив, що “ми приймемо рішення після аналізу їх впливу, щоб Лукашенко відчув їхню дію, а не ми.