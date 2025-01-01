З 1 січня 2025 року Польща перейняла ротаційне головування в Раді Європейського Союзу від Угорщини. Основними напрямками діяльності на цей період оголошено посилення безпеки Європи у різних аспектах: оборонному, енергетичному, інформаційному, економічному та інших.

Про це йдеться на сайті польського головування.

“Польське головування буде підтримувати дії зі зміцнення європейської безпеки у всіх її вимірах: зовнішньому, внутрішньому, інформаційному, економічному, енергетичному, продовольчому та у сфері охорони здоров’я”, – зазначено в офіційній заяві.

Головування припадає на складний період, коли Європа стикається з викликами російської збройної агресії проти України. Польща акцентує увагу на необхідності зміцнення обороноздатності Союзу, наголошуючи на важливості єдності та співпраці з партнерами.

“Для Європи це час випробувань та рішень. Європейський Союз повинен захистити себе та своїх громадян та піклуватися про своє найближче сусідство. Він має надати європейцям почуття безпеки та перспективу розвитку”, – йдеться у програмі головування.

Особливу увагу приділено співробітництву з НАТО, США, Великою Британією, Південною Кореєю та іншими країнами, що розділяють європейські цінності. Польща пропонує збільшити витрати на оборону, розвивати оборонну промисловість та усунути слабкі місця в оборонних можливостях ЄС.

“Потрібні скоординовані та амбітні дії в сфері європейської оборони, що доповнюватимуть зусилля в межах НАТО”, – зазначено в заяві.

У питаннях міграції Польща наголошує на важливості боротьби з незаконною міграцією, ефективному контролі зовнішніх кордонів ЄС та розробці нових підходів до міграційної політики.

“Ми працюватимемо над новими підходами для пошуку комплексних рішень проблем міграції та безпеки на зовнішніх кордонах ЄС, зменшення незаконної міграції та підвищення ефективності політики повернення”, – зазначається у програмі.

Додатковий акцент робиться на протидії гібридним загрозам і дезінформації, а також на зміцненні кіберзахисту. Польське головування підтримуватиме заходи, спрямовані на боротьбу з інформаційними маніпуляціями та кіберзагрозами.

“Польське головування буде прагнути посиленню співробітництва у боротьбі проти дезінформації та інформаційних маніпуляцій, для покращення здатності ЄС запобігати та зменшувати наслідки ворожих дій у кіберпросторі”, – йдеться у заяві.

Програма також охоплює заходи для зниження енергетичної залежності від російських постачань, розвиток відновлюваної енергетики та захист енергетичної інфраструктури Європи. Польща заявила про прагнення сприяти економічній стійкості ЄС, підтримуючи промисловість, єдиний ринок та конкурентоспроможність.

Зокрема, Польща приділяє увагу продовольчій безпеці та розвитку сільського господарства. Важливим є забезпечення справедливої конкуренції для європейських фермерів і дотримання високих стандартів у сільському господарстві.

“Нам потрібне конкурентне та стійке європейське сільське господарство, яке надасть продовольчу безпеку для європейців”, – наголошується у документі.

Польща також виділяє необхідність цифровізації та посилення безпеки у сфері охорони здоров’я, спрямовуючи зусилля на розвиток внутрішнього виробництва медикаментів та вдосконалення медичної системи.

Завершуючи, у програмі зазначено, що Польща прагне досягти значних змін у ключових напрямах для створення стійкої, безпечної та економічно стабільної Європи.