Як зазначає видання, проєкт має бути готовий протягом трьох місяців.
Він спиратиметься на закон про захист цивільного населення, який набув чинності 1 січня. Документ розробили після нещодавньої повені на півдні Польщі, також він викликаний напруженістю у сфері безпеки через війну в Україні.
Законопроєкт, який має бути схвалений кабінетом прем’єр-міністра Дональда Туска, вимагає, щоб на підвищення готовності до евакуації витрачалося не менше 0,3% річного валового національного продукту.
Нові норми мають визначити обов’язки та координацію різних служб цивільної безпеки, які будуть займатися переміщенням людей у безпечні місця.
Вони також мають надати рекомендації щодо безпечної евакуації та захисту творів мистецтва.
Нагадаємо, в середині вересня 2024 року низка районів на південному заході Польщі постраждали від катастрофічної повені.
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