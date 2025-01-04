Міністерство внутрішніх справ Польщі розробляє правила евакуації цивільного населення та національних культурних цінностей у разі стихійного лиха або військової загрози.

Як зазначає видання, проєкт має бути готовий протягом трьох місяців.

Він спиратиметься на закон про захист цивільного населення, який набув чинності 1 січня. Документ розробили після нещодавньої повені на півдні Польщі, також він викликаний напруженістю у сфері безпеки через війну в Україні.

Законопроєкт, який має бути схвалений кабінетом прем’єр-міністра Дональда Туска, вимагає, щоб на підвищення готовності до евакуації витрачалося не менше 0,3% річного валового національного продукту.

Нові норми мають визначити обов’язки та координацію різних служб цивільної безпеки, які будуть займатися переміщенням людей у безпечні місця.

Вони також мають надати рекомендації щодо безпечної евакуації та захисту творів мистецтва.

Нагадаємо, в середині вересня 2024 року низка районів на південному заході Польщі постраждали від катастрофічної повені.