Польща вирішила скасувати механізм автономних торговельних заходів (АТМ), який дозволяв безмитний імпорт товарів з України. З 5 червня 2025 року країна повернеться до правил, що діяли до початку російського вторгнення. Про це оголосив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Туск зазначив, що після перемоги на виборах одним із перших кроків його уряду було прагнення внести зміни до механізму АТМ, зокрема запровадити певні квоти. Однак це було лише початком. Пізніше він разом із міністрами ініціював кампанію, спрямовану на відмову ЄС від механізму АТМ, який спрощував торгівлю з Україною.

Прем’єр підкреслив, що уряд прагне підтримати Україну в її боротьбі з Росією, але не за рахунок польських виробників, зокрема фермерів. «Ми досягли цього – з 5 червня механізм буде скасовано. Ми повертаємося до довоєнних умов, коли йдеться про прикордонні правила», – додав він.

Туск також запевнив, що уряд дбатиме про економічні інтереси Польщі, навіть якщо це може призвести до конфлікту з українськими інтересами. «Я не маю з цим проблем, адже ніхто не може звинуватити мене в антиукраїнських настроях, коли мова йде про війну між Україною та Росією», – підкреслив прем’єр.

Механізм АТМ, відомий також як «торгівельний безвіз», був запроваджений Євросоюзом 4 червня 2022 року для підтримки українських виробників та економіки в умовах війни. ЄС також створив коридори солідарності на сухопутних кордонах, щоб Україна могла продовжувати експорт сільськогосподарської продукції, незважаючи на блокаду чорноморських портів Росією.

У 2023 році термін дії механізму було продовжено ще на рік. У 2024 році Єврокомісія запропонувала ввести квоти на певні продукти, такі як яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед, щоб захистити внутрішній ринок ЄС. 13 травня 2024 року ЄС затвердив продовження «торгівельного безвізу» для України, що набрало чинності 6 червня і діяло до 5 червня 2025 року.

Європейські фермери неодноразово висловлювали протест проти цієї програми, вважаючи, що українська продукція є дешевшою і створює їм труднощі в конкуренції.