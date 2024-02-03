Польща визнає незалежність України у її міжнародно встановлених кордонах, заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський на тлі заяви президента Польщі Анджея Дуди, що він "не знає", чи зможе Україна повернути Крим.

Свою заяву Сікорський оприлюднив у мережі X (колишній Твіттер).

“Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах, які були неодноразово підтверджені Російською Федерацією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та до Договору про кордон від 28 січня 2003 року”, — написав Сікорський.

Крім того, голова комісії у закордонних справах Сейму Павел Коваль в ефірі RMF.FM заявив, що заяви про “російський Крим” є нісенітницею, яку поширює російська пропаганда, і Крим “був російським стільки ж, скільки Білосток”.

“Розповіді про російський Крим — нісенітниця… Крим є невід’ємною частиною України, яка має регіональну автономію, про що мало хто знає, закріплену в українській Конституції. Він автономний у складі України, має окремий парламент і окремий уряд. Натомість історично це місце проживання кримських татар”, — сказав Коваль.

Він також згадав про нещодавню розмову з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і зазначив, що є пропозиція України розширити кримську автономію.

Посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що Крим є і залишиться українським, а деокупація півострова є завданням України і всього вільного світу. Він також висловив переконання, що це буде зроблено.