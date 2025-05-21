Польща має намір закупити 788 зенітних ракет PAC-2 GEM-T для системи протиповітряної оборони Patriot, що обійдеться країні в приблизно 5,8 мільярда доларів США. Запит на дозвіл на цю угоду був поданий до Конгресу США 15 травня 2025 року, про що повідомляє Defence24, посилаючись на Агентство з оборонного співробітництва США (DSCA).

Ці ракети стануть доповненням до вже наявних у Польщі ракет PAC-3 MSE, які були придбані в 2018 році в рамках першої фази програми “Вісла”. Ракети PAC-2 GEM-T мають більший радіус дії – до 160 км, що робить їх більш ефективними для боротьби з традиційними повітряними загрозами, тоді як PAC-3 MSE краще підходять для перехоплення балістичних ракет.

Після отримання схвалення від Конгресу, угода повинна бути затверджена Державним департаментом США через DSCA.

Ця закупівля є частиною другої фази програми “Вісла”, в рамках якої Польща планує отримати в цілому 8 батарей системи Patriot, що включає 64 пускові установки та 16 радарів (4 AN/MPQ-65 і 12 сучасних LTAMDS).

Таким чином, Польща продовжує зміцнювати свою протиповітряну оборону, адаптуючись до сучасних загроз і підвищуючи свою обороноздатність.