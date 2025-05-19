Польські митники нещодавно затримали вантажівку, що перевозила п’ять тонн шин для цивільних літаків Boeing. Цей вантаж, який мав пройти транзитом через Білорусь і Росію, підпадає під санкції Європейського Союзу. Про це повідомила польська Національна податкова адміністрація.

Під час перевірки в Корощині митники виявили, що водій неправильно задекларував вантаж, вказавши, що це шини для легкових автомобілів та автобусів, хоча насправді це були шини для літаків. Вантаж був відправлений іспанською компанією, а отримувачем виступала фірма з Азербайджану.

У зв’язку з цим інцидентом розпочато кримінально-фіскальне провадження, а санкційний вантаж було конфісковано.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року західні країни запровадили ряд санкцій проти Росії та Білорусі. Виробники літаків, такі як Airbus і Boeing, зупинили постачання запчастин та технічну підтримку для російських авіакомпаній.

Санкції проти Росії після агресії в Україні

Після вторгнення Росії в Україну міжнародна спільнота вжила безпрецедентних заходів, спрямованих на ізоляцію Росії та підрив її економіки. Ці санкції мають на меті змусити Москву припинити агресивні дії.

Основні види санкцій включають:

Економічні: обмеження на торгівлю, заборона експорту та імпорту певних товарів і послуг;

Фінансові: замороження активів російських банків та осіб, обмеження доступу до міжнародної фінансової системи;

Політичні: дипломатичні бойкоти, виключення з міжнародних організацій;

Технологічні: обмеження на доступ до високих технологій, необхідних для розвитку промисловості;

Енергетичні: обмеження експорту енергоносіїв з Росії.

На сьогоднішній день Європейський Союз запровадив 16 пакетів санкцій проти Росії та її союзників. 14 травня посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій, остаточне ухвалення якого заплановане на 20 травня.