Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Польща готова збільшити обсяги продажу електроенергії, але за умови, що Україна звернеться з відповідним запитом.
“Наш оператор готовий, справа лише в тому, чи захоче Україна, чи доведеться ним скористатися. Поведінка Фіцо спрямована проти Європи”, — зазначила Генніг-Кльоска.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що його країна може припинити постачання електроенергії в Україну, якщо Київ зупинить транзит російського газу через свою територію до Центральної Європи.
З 1 січня Україна все ж офіційно зупинила транспортування російського природного газу через свою територію, керуючись інтересами національної безпеки.
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