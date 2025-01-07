Міністерка клімату та довкілля Польщі Пауліна Генніг-Кльоска заявила про готовність Польщі постачати електроенергію Україні, якщо Словаччина виконає свої погрози щодо припинення поставок.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Польща готова збільшити обсяги продажу електроенергії, але за умови, що Україна звернеться з відповідним запитом.

“Наш оператор готовий, справа лише в тому, чи захоче Україна, чи доведеться ним скористатися. Поведінка Фіцо спрямована проти Європи”, — зазначила Генніг-Кльоска.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що його країна може припинити постачання електроенергії в Україну, якщо Київ зупинить транзит російського газу через свою територію до Центральної Європи.

З 1 січня Україна все ж офіційно зупинила транспортування російського природного газу через свою територію, керуючись інтересами національної безпеки.