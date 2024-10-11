Польща придбає важку інженерну техніку для встановлення загороджень на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною. Загальна вартість контрактів перевищить 150 мільйонів доларів.

Про це повідомив заступник міністра національної оборони Цезарі Томчик, передає агентство PAP.

“У рамках будівництва “Східного щита”, а також у зв’язку із ситуацією, що склалася (ліквідація наслідків повені – ІФ-У), найближчими місяцями ми хочемо закупити важку техніку приблизно на суму 500-600 млн злотих (понад $150 млн в еквіваленті, — ред.), щоб посилити саперів і ті підрозділи, які підготовлятимуть і будуватимуть інженерні дамби на польсько-білоруському, польсько-російському і польсько-українському кордоні”, — сказав він.

Раніше Томчик повідомляв, що будівництво оборонних укріплень “Східний щит” розпочнеться до кінця поточного року. Проєкт передбачає будівництво мережі укріплень, загороджень, бункерів і розвідувальних систем на кордоні з Росією і Білоруссю.

Вартість “Східного щита” оцінюють у 10 млрд злотих (понад $2,5 млрд в еквіваленті), завершення будівництва заплановано на 2028 рік.