Про це повідомив заступник міністра національної оборони Цезарі Томчик, передає агентство PAP.
“У рамках будівництва “Східного щита”, а також у зв’язку із ситуацією, що склалася (ліквідація наслідків повені – ІФ-У), найближчими місяцями ми хочемо закупити важку техніку приблизно на суму 500-600 млн злотих (понад $150 млн в еквіваленті, — ред.), щоб посилити саперів і ті підрозділи, які підготовлятимуть і будуватимуть інженерні дамби на польсько-білоруському, польсько-російському і польсько-українському кордоні”, — сказав він.
Раніше Томчик повідомляв, що будівництво оборонних укріплень “Східний щит” розпочнеться до кінця поточного року. Проєкт передбачає будівництво мережі укріплень, загороджень, бункерів і розвідувальних систем на кордоні з Росією і Білоруссю.
Вартість “Східного щита” оцінюють у 10 млрд злотих (понад $2,5 млрд в еквіваленті), завершення будівництва заплановано на 2028 рік.
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