Це буде найбільшою операцією зі зміцнення східного кордону Польщі та східного флангу НАТО з 1945 року.

Влада Польщі розкрила подробиці про програму “Східний щит”, вартістю 10 млрд злотих ($2,55 млрд). Вона має на меті посилення оборони вздовж східного з Білоруссю і РФ.

Міноборони Польщі повідомило, що в рамках програми буде побудовано укріплення, вузли і телекомунікаційні системи в координації з іншими східними союзниками по НАТО – Фінляндією, Естонією, Латвією і Литвою.

“Це становить одну складну систему оборонних і стримувальних дій. Вона з’єднує системи доступу, але ми також закупимо і впровадимо сучасні системи розвідки і боротьби з дронами”, – розповів міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш. “Це найбільша операція зі зміцнення східного кордону Польщі та східного флангу НАТО з 1945 року”, – заявив він.

Заступник міністра оборони Цезарі Томчик заявив, що гроші на програму почнуть надходити на початку 2025 року і закінчать її до 2028 року. Польща сподівається залучити кошти ЄС для деяких проєктів.