Про це інформує Onet.
За словами речника Єврокомісії Тіма Макфі, цю ідею озвучив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Варшави в понеділок.
“Ми зараз працюємо над ідеєю, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого у нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, і відправляти електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через існуючий енергетичний міст в Україну”, – заявив Туск.
Макфі зазначив, що польська влада звернулася до Комісії з проханням про зустріч для обговорення цього питання.
Він пояснив, що Польща як країна Євросоюзу зобов’язана платити квоти за електроенергію, вироблену на її електростанціях і поставлену в Україну, у рамках правил СТВ.
Речник додав, що Єврокомісія залишається відданою підтримці енергетичної системи України протягом наступної зими, але не хоче спекулювати на польській ідеї, оскільки не знає подробиць.
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