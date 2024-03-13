Співробітники видання були затримані під час зйомки доказів польсько-російської торгівлі.

Як повідомляє MDF, поліцейські обшукали автомобіль без згоди медійників і вилучили у них особисті речі та обладнання, зокрема редакційний ноутбук, мікрофони та навушники.

“Польська поліція затримала нас і вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила”, — цитує видання журналіста Юрія Конкевича.

Поліція Польщі в свою чергу повідомила, що медійників було затримано через те, що ті “занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме — російські вагони скрапленого газу”.