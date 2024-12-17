Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що у період головування Польщі в Європейському Союзі, яке розпочнеться в січні, буде зроблено все можливе для прискорення переговорів про членство України в ЄС.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Львові.

Туск зазначив, що Польща завжди залишатиметься надійним союзником України в її прагненні до європейської та євроатлантичної інтеграції.

“Польща з січня наступного року буде головувати у Європейському Союзі. Україна завжди може розраховувати на підтримку з нашого боку входження до Євросоюзу і НАТО. Якби це залежало від Польщі, це тривало б не довше одного дня. Україна може розраховувати на нашу дипломатію, ми зробимо все можливе, щоб перспектива членства України в НАТО була щораз ближчою”, – заявив польський прем’єр.

Він підкреслив, що головування Польщі відкриває нові можливості для прискорення переговорного процесу, хоча цей шлях не буде легким.

“Коли почнемо говорити конкретно, виявляться і конфлікти інтересів, і складні для реалізації стандарти. Але у Польщі є багато фахівців, які можуть допомогти у цьому процесі, зробити його легшим і простішим”, – зазначив Туск.

Прем’єр наголосив, що Польща готова активно сприяти не лише у переговорах, але й у подоланні потенційних труднощів, які можуть виникнути на цьому етапі.