Про це він заявив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Львові.
Туск зазначив, що Польща завжди залишатиметься надійним союзником України в її прагненні до європейської та євроатлантичної інтеграції.
“Польща з січня наступного року буде головувати у Європейському Союзі. Україна завжди може розраховувати на підтримку з нашого боку входження до Євросоюзу і НАТО. Якби це залежало від Польщі, це тривало б не довше одного дня. Україна може розраховувати на нашу дипломатію, ми зробимо все можливе, щоб перспектива членства України в НАТО була щораз ближчою”, – заявив польський прем’єр.
Він підкреслив, що головування Польщі відкриває нові можливості для прискорення переговорного процесу, хоча цей шлях не буде легким.
“Коли почнемо говорити конкретно, виявляться і конфлікти інтересів, і складні для реалізації стандарти. Але у Польщі є багато фахівців, які можуть допомогти у цьому процесі, зробити його легшим і простішим”, – зазначив Туск.
Прем’єр наголосив, що Польща готова активно сприяти не лише у переговорах, але й у подоланні потенційних труднощів, які можуть виникнути на цьому етапі.
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