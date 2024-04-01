Про це повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Станом на сьогодні блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська». Через «Ягодин» та «Рава-Руська» польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі. На цих напрямках останній період фіксуються нульові показники перетину кордону вантажівками на виїзд з України“, – сказав Демченко.

Він уточнив, що через “Ягодин” пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу, за минулий день таких було 70.

Речник нагадав, що раніше польські фермери припинили блокувати рух вантажівок по пунктах пропуску «Краківець», «Шегині» та «Устилуг», тут зараз відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд.

Черги на території Польщі ще зберігаються на напрямку «Краківця» – 950 вантажівок, «Шегині» – 600. Однак при тій інтенсивності руху, що є зараз, водіям не доводиться тижнями стояти в чергах.