18 лютого у міжнародному залізничному пункті пропуску “Дорогуськ-Ягодин” польські фермери здійснили спробу блокади рух вантажних потягів.

Про це повідомили в Держмитслужбі України.

“З 15:30 по 17:30 на залізничній станції “Дорогуськ” протестувальники намагались блокувати залізничні колії, втім поліція Республіки Польща цьому завадила”, — зазначили на митниці і додали, що наразі рух поїздів відбувається у штатному режимі.

Відео із протестувальниками на залізниці опублікував один із організаторів попередньої блокади українсько-польського кордону, представник польських перевізників Рафал Меклер.

Як розповіла у коментарі речниця Волинської митниці Валентина Черниш, польські фермери раніше попереджали про блокування залізничних пунктів пропуску, зокрема і “Дорогуськ-Ягодин” та “Хрубешув-Володимир-Волинський, але воно мало розпочатися 20 лютого.

В Держмитслужбі також повідомили, що від ранку, 18 лютого, у вантажному пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ” розпочалася анонсована раніше повна блокада руху вантажівок. Наразі протестувальники не пропускають навіть швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі.

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: “Ягодин-Дорогуськ”, “Рава-Руська-Гребенне” та “Шегині — Медика”. Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску “Шегині-Медика”. Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску “Долгобичув-Угринів”, “Зосін-Устилуг”. Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП “Медика-Шегині”.

15 лютого біля міжнародного пункту пропуску “Ягодин — Дорогуськ” розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією.