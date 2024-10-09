На кордоні з Польщею наразі не спостерігається блокування руху вантажних транспортних засобів з України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко Укрінформу.

«Блокування руху для вантажівок — те, про що з’являлася інформація і ті дії, які могли розпочатися на території Польщі польськими фермерами, – зараз не фіксується. Звісно, ми очікуємо, що блокування руху не станеться”, – сказав Демченко.

Він також зазначив, що рух вантажівок на всіх напрямках залишається інтенсивним.

За словами речника ДПСУ, відповідні служби України постійно контактують з польськими колегами, а українські дипломатичні установи у Польщі уважно стежать за розвитком подій.

Нагадаємо, що напередодні Державна митна служба України попередила про можливе блокування руху вантажного транспорту через пункт пропуску «Медика – Шегині» польськими фермерами. За даними польської сторони, фермери планували протестні акції з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року.

У лютому польські фермери вже блокували кордон з Україною, вимагаючи від уряду зупинити ввезення зернових та іншої агропродукції з України. Блокаду було знято 29 квітня.