Про це повідомила Державна митна служба України.
“Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед ПП “Хребенне — Рава-Руська”, — йдеться у повідомленні.
6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску “Краківець-Корчова”, “Ягодин-Дорогуськ” та “Рава-Руська-Гребенне”.
Асоціація “Укравтопром” із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. 23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску “Шегині — Медика”.
Нещодавно, 6 червня, вони знову відновили свої протести на пункті пропуску “Гребенне-Рава-Руська”.
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