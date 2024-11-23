У Медиці на Підкарпатті сьогодні вранці розпочалася акція протесту аграріїв, які перекрили дорогу до прикордонного переходу з Україною.

Про це повідомляє RMF24.

У суботу, 23 листопада, польські фермери розпочали блокування пункту пропуску “Медика-Шегині” та не пропускають вантажівки з України. При цьому вантажівки, які їдуть із Польщі до України, пропускають лише по одній на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспорт з гуманітарною допомогою та військові колони проїжджають без проблем в обох напрямках.

Аграрії вимагають повернути сільськогосподарський податок на рівні 2023 року. Також протестувальники демонструють занепокоєння з приводу підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки, й намагаються чинити тиск на уряд, аби не допустити цієї домовленості.

Аграрії заявляють, що якщо домовленості не буде досягнуто, вони мають намір протестувати до кінця року безперервно й цілодобово.

Як зазначає видання, в акції протесту беруть участь 30 людей, пішохідним переходом йдуть фермери з прапорами. Ситуація під контролем й наразі складнощів не спостерігається.