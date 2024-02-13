Польські фермери 13 лютого заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною — "Корчова-Краківець".

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

“Близько 14:00 польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску “Корчова”, що навпроти українського “Краківець”, – мовиться в повідомленні.

За інформацією, яку отримали від польських колег українські прикордонники — блокада буде тривати годину. Там заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну. Пасажирський транспорт може проїжджати без затримок.

Також 13 лютого на сайті польського міністерства опублікували заяву міністра сільського господарства Польщі Чеслава Сєкерського. Він вибачився від імені польських фермерів за інцидент із розсипаним зерном з українських вантажівок перед пунктом пропуску “Ягоди — Дорогуськ”.