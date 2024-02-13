Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.
“Близько 14:00 польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску “Корчова”, що навпроти українського “Краківець”, – мовиться в повідомленні.
За інформацією, яку отримали від польських колег українські прикордонники — блокада буде тривати годину. Там заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну. Пасажирський транспорт може проїжджати без затримок.
Також 13 лютого на сайті польського міністерства опублікували заяву міністра сільського господарства Польщі Чеслава Сєкерського. Він вибачився від імені польських фермерів за інцидент із розсипаним зерном з українських вантажівок перед пунктом пропуску “Ягоди — Дорогуськ”.
“Як на мене, це не правильна форма протесту, але її часто використовують фермери в різних країнах, — зазначив польський посадовець. — Фермери не стримали своїх емоцій, але варто пам’ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий вчинок відчаю та прошу з розумінням ставитися до їх надзвичайно важкої ситуації.