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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Наразі всі транспортні засоби проходять через кордон без затримок.

“Пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється у звичайному режимі. Про будь-які зміни, які стосуватимуться пропуску через кордон, інформуватимемо додатково”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, акція протесту розпочалася 23 листопада. Польські фермери заблокували дорогу до пункту пропуску, висуваючи дві основні вимоги: збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року та перегляд угоди про вільну торгівлю між ЄС і країнами Південної Америки.

Протестувальники наголошували, що їхні дії можуть бути тривалими, якщо їхні вимоги не виконають. Однак наразі мітинг завершено, і обидві сторони очікують на подальші рішення уряду.