Польські військові пілоти відпрацьовували посадку і зльот бойових літаків на дорозі № 604 біля міста Вєльбарк у Вармінсько-Мазурському воєводстві, що близько до кордону з Калінінградською областю Росії.

Про це повідомив Генштаб ЗС Польщі.

“Чудовий вид на дорогу загального користування! У середині березня ділянка дороги воєводського значення №604 поблизу Вєльбарка на кілька днів перетворилася на дорожній авіаційний відрізок для бойової авіації”, — йдеться у його повідомленні в соцмережі Х.

Це тренування було проведене з метою відпрацювання процедур аварійної посадки та забезпечення можливості військовій авіації діяти у разі знищення їх бази.