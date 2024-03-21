Про це повідомив Генштаб ЗС Польщі.
“Чудовий вид на дорогу загального користування! У середині березня ділянка дороги воєводського значення №604 поблизу Вєльбарка на кілька днів перетворилася на дорожній авіаційний відрізок для бойової авіації”, — йдеться у його повідомленні в соцмережі Х.
Це тренування було проведене з метою відпрацювання процедур аварійної посадки та забезпечення можливості військовій авіації діяти у разі знищення їх бази.
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