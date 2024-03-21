Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Згідно з інформацією від польських колег, о 21:10 протестувальники завершили загальнопольський мітинг перед ППр «Зосин», – йдеться в повідоменні.
Пропуск автобусів, легкових та вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичному порядку. Станом на ранок рух усіх транспортних засобів у пункті пропуску «Медика-Шегині» також було відновлено.
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