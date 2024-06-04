На пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" польські протестувальники припинили пропускати вантажівки на виїзд з України.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

“Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину”, — йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Нагадаємо, ДПСУ попереджала, що поляки планують розпочати блокаду з 10:00 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня.