Про це повідомила Державна прикордонна служба.
“Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники зазначають, що пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
Нагадаємо, ДПСУ попереджала, що поляки планують розпочати блокаду з 10:00 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня.
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