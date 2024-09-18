У Кракові в аеропорту на українського боксера Олександра Усика одягнули наручники не для затримання. Це служило запобіжним заходом, а пізніше їх швидко зняли.

Про це заявив польський майор прикордонної служби Яцек Міхаловський у коментарі для місцевого видання Dziennik Polski.

Як пояснив Міхаловський, Олександра Усика й ще одного чоловіка зняли з рейсу, у зв’язку з чим вони втратили статус пасажирів.

“Вони не захотіли виходити на посадку, коли їх викликала служба безпеки аеропорту, тому нас викликали, щоб розібратися з цим питанням”, — додав він.

За словами прикордонника, використання наручників було пов’язано з надмірною жестикуляцією чоловіків.

“Одягання наручників було пов’язано з позою пана, обидва чоловіки багато жестикулювали, оскільки були незадоволені тим, що не полетіли. Тому одягання наручників було повністю запобіжним заходом, в офісних приміщеннях зняття наручників відбулося негайно”, — пояснив Міхаловський.

Після того, як Усика перевели до офісного приміщення — наручники були негайно зняті з нього.