Про це заявив польський майор прикордонної служби Яцек Міхаловський у коментарі для місцевого видання Dziennik Polski.
Як пояснив Міхаловський, Олександра Усика й ще одного чоловіка зняли з рейсу, у зв’язку з чим вони втратили статус пасажирів.
“Вони не захотіли виходити на посадку, коли їх викликала служба безпеки аеропорту, тому нас викликали, щоб розібратися з цим питанням”, — додав він.
За словами прикордонника, використання наручників було пов’язано з надмірною жестикуляцією чоловіків.
“Одягання наручників було пов’язано з позою пана, обидва чоловіки багато жестикулювали, оскільки були незадоволені тим, що не полетіли. Тому одягання наручників було повністю запобіжним заходом, в офісних приміщеннях зняття наручників відбулося негайно”, — пояснив Міхаловський.
Після того, як Усика перевели до офісного приміщення — наручники були негайно зняті з нього.
- Усика затримали в аеропорту Кракова через сумніви авіакомпанії в його готовності летіти, — ЗМІ
- Президент обурений затриманням українського боксера Усика в польському аеропорту
- Усик подарував Зеленському свій чемпіонський пояс і пообіцяв, що завоює ще один