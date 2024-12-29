Про це повідомили в PAP.

Пропагандистські повідомлення стверджують, що польсько-український кордон щодня перетинають до 150 тисяч українців, що вдвічі більше за звичні показники. За їхніми словами, це пов’язано з побоюваннями українців щодо зниження мобілізаційного віку, який з 2025 року може становити 18 років. Вони заявляють, що українські матері, боячись мобілізації своїх синів, масово залишають країну, створюючи черги на кордоні.

Проте представники польської Прикордонної служби цю інформацію спростовують. Прессекретар Надбужанського відділу, капітан Даріуш Сєніцький, пояснив, що нещодавнє зростання руху на кордоні має сезонний характер і пов’язане із зимовими святами.

Він підкреслив, що зростання відбувається в обидва напрямки: як на в’їзд, так і на виїзд з Польщі.

Зокрема, 22 грудня, в пік завантаженості, кордон перетнули майже 89 тисяч громадян України, з яких понад 49 тисяч виїжджали з Польщі. Жодного дня кількість осіб, які бажають в’їхати, не досягала 150 тисяч.

Організації, які підтримують українських біженців, також не підтверджують такі твердження. Якби масовий відтік через мобілізацію був реальністю, то вони фіксували б значне зростання звернень за правовою допомогою, чого не сталося.

Заступник директора Центру діалогу ім. Юліуша Мерошевського Лукаш Адамський вважає, що ці чутки – це спланована дезінформаційна кампанія Кремля, метою якої є розпалювання антиукраїнських настроїв серед польського населення.