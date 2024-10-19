Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на сторінці у Facebook.

Зазначається, що польський активіст Каспер Сєніцький проїхав на велосипеді від Варшави до Майдану Незалежності у Києві, щоб підтримати українських воїнів у російському полоні та зібрати кошти для реабілітації звільнених. У п’ятницю поляка зустріли на Майдані незалежності у Києві.

“Ця поїздка є виявом солідарності та способом привернути увагу до проблеми реабілітації та ресоціалізації військовополонених. Мій друг провів рік у російському полоні, тому моя мотивація теж особиста. Він розповідав мені про голод і тортури, які пережив, і я бачив фотографії його поранень. Ніхто не повинен переживати чогось подібного”, — пояснив Каспер Сєніцький.

Відомо, що подорож поляка тривала сім днів. За цей час Касперу вдалося зібрати майже дев’яносто тисяч гривень на його сторінках у соцмережах.

“У дорозі як поляки, так і українці дуже допомагали мені – підтримкою, порадами, нічлігом. Ми сусіди та маємо бути разом, щоби протистояти російській загрозі”, — сказав Сєніцький.