Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на сторінці у Facebook.
Зазначається, що польський активіст Каспер Сєніцький проїхав на велосипеді від Варшави до Майдану Незалежності у Києві, щоб підтримати українських воїнів у російському полоні та зібрати кошти для реабілітації звільнених. У п’ятницю поляка зустріли на Майдані незалежності у Києві.
“Ця поїздка є виявом солідарності та способом привернути увагу до проблеми реабілітації та ресоціалізації військовополонених. Мій друг провів рік у російському полоні, тому моя мотивація теж особиста. Він розповідав мені про голод і тортури, які пережив, і я бачив фотографії його поранень. Ніхто не повинен переживати чогось подібного”, — пояснив Каспер Сєніцький.
Відомо, що подорож поляка тривала сім днів. За цей час Касперу вдалося зібрати майже дев’яносто тисяч гривень на його сторінках у соцмережах.
“У дорозі як поляки, так і українці дуже допомагали мені – підтримкою, порадами, нічлігом. Ми сусіди та маємо бути разом, щоби протистояти російській загрозі”, — сказав Сєніцький.
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