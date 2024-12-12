На спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував чутки щодо планів Варшави відправити військових в Україну після завершення бойових дій.

Про це повідомляє Polsat News.

“Рішення щодо польських дій будуть прийматися у Варшаві і тільки у Варшаві. Я хочу припинити спекуляції. Ми не плануємо таких дій”, — заявив Туск.

Своєю чергою, Еммануель Макрон закликав до сильної підтримки безпеки у Україні. Він зауважив, що міцна безпека в Україні – це міцна безпека в Європі.

Макрон підкреслив необхідність надати Києву реальні гарантії безпеки.