Про це повідомляє Polsat News.
“Рішення щодо польських дій будуть прийматися у Варшаві і тільки у Варшаві. Я хочу припинити спекуляції. Ми не плануємо таких дій”, — заявив Туск.
Своєю чергою, Еммануель Макрон закликав до сильної підтримки безпеки у Україні. Він зауважив, що міцна безпека в Україні – це міцна безпека в Європі.
Макрон підкреслив необхідність надати Києву реальні гарантії безпеки.
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