Обстріл Полтави 3 липня: чотири загиблих і понад 50 поранених

Про це повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ

Після російського обстрілу Полтави 3 липня кількість жертв зросла до чотирьох. У лікарні померла жінка, яка отримала серйозні травми внаслідок удару по будівлі територіального центру комплектування (ТЦК).

Цю інформацію підтвердив тимчасовий виконувач обов’язків голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Лікарі боролися за життя постраждалої до останнього, але, на жаль, не змогли її врятувати.

3 липня російські війська, використовуючи безпілотники, влучили в будівлю ТЦК та житлові будинки в Полтаві. Внаслідок атаки виникла пожежа в Полтавському об’єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Крім того, внаслідок влучання біля обласного ТЦК сталося займання на території приватного житлового будинку. Загалом в результаті обстрілу загинуло чотири людини, а понад 50 отримали поранення.

Перший вибух у центрі міста було чутно близько 8:42 ранку, зокрема в центральній частині Полтави. Після 8:50 пролунало ще кілька вибухів. У будинках поблизу місця обстрілу вибиті вікна, а автомобілі зазнали пошкоджень.

Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова у своєму Telegram-каналі зазначила, що громада зазнала масованої атаки російських безпілотників. Для ліквідації наслідків залучили відповідні служби, а також розгорнули роботу оперативних штабів.

Людям надають консультації поблизу місця обстрілу, а також закликають звертатися за телефоном. Через обстріл рух у частині міста було перекрито, громадський транспорт курсував за зміненими маршрутами, що призвело до утворення черг з автомобілів.